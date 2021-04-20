20 апреля в Томской области зафиксировали 31 случай заражения коронавирусом

Общее число заболевших в регионе достигло 31 878 Общее число заболевших в регионе достигло 31 878

Летальных исходов не зарегистрировано.

Сегодня, 20 апреля, в Томской области выявили 31 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 878 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 21 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 935 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 28,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,06.

За последние сутки в стране выявлено 8 164 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 379 пациентов скончались, 9 631 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 718 854 человека, 106 307 скончались, 4 343 229 выздоровели.