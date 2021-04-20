До чего дошел прогресс: томских пенсионеров научат снимать видео в Тиктоке

Занятия бесплатные и начнутся уже в мае.

Высшая школа журналистики ТГУ совместно с Центром управления регионом разработали программу, с помощью которой томские пенсионеры смогут работать с соцсетями. Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэрии.

На курсах пенсионерам расскажут, как создать и вести страничку в Одноклассниках и научат снимать интересное видео в ТикТоке.

Уточняется, что занятия бесплатные и начнутся уже в мае. Курс рассчитан на 20 часов.

Для того, чтобы записаться на курсы, снимите на телефон короткое видео о себе (не более 2-х минут), в котором расскажите о том, почему для вас важны эти занятия, а также имя, возраст и контактный телефон. Отправить видео нужно до 27 апреля на электронную почту akademiatomsk@mail.ru.

Количество мест ограничено.