Телешоу «Перезагрузка» ищет новых героинь в Томске

Программа ищет новых героинь, которые хотят и главное готовы изменить свою жизнь к лучшему.

Проект «Перезагрузка» проведет онлайн-кастинг в Томске. Программа ищет новых героинь, которые хотят и главное готовы изменить свою жизнь к лучшему. Об этом сегодня сообщили организаторы проекта.

Сегодня, 20 апреля, телепроект «Перезагрузка» на ТНТ объявил о кастинге в Томске. Для программы ищут томичек с интересными историями и проблемами, которые смогут найти отклик у зрителей.

- Хочется больше помогать тем, у кого нет финансовой возможности, есть серьезные социальные проблемы. Тем героиням, которые ближе к народу. Если несколько лет назад к нам на кастинг в большей степени приходили молодые девушки, которые искали себя и только окончили университет, то сегодня заявок все больше от молодых мамочек и девушек, кто уже создал семью, - отметила ведущая программы Ксения Бородина.

По словам создателей, «Перезагрузка» является единственным шоу на российском телевидении, которое предлагает новый взгляд на классический формат «makeover-шоу». Они отмечают, что для проекта важны не столько внешние, сколько серьезные психологические изменения, которые помогут героиням изменить жизнь к лучшему.

В команде экспертов шоу - психолог Владимир Дашевский, стилист Катя Гершуни, мастер по волосам Евгений Жук, визажист Юрий Столяров и ведущая Ксения Бородина.

Подробности на сайте проекта.