Райффайзенбанк предложил томичам решение для снижения долговой нагрузки

В Райффайзенбанке просто объединить в один до пяти займов разных банков, в том числе ипотеку, кредитные карты и автокредит.

Райффайзенбанк предложил томичам выгодное решение для снижения долговой нагрузки. Банк снижает минимальные ставки рефинансирования потребительских кредитов. Таким образом, для зарплатных клиентов ставка упала до 4,99%, а для остальных заемщиков до 5,49%.

- Несмотря на повышение ключевой ставки, можем предложить клиентам выгодное решение для снижения долговой нагрузки. В Райффайзенбанке просто объединить в один до пяти займов разных банков, в том числе ипотеку, кредитные карты и автокредит, - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления п развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Рефинансирование - это оформление нового кредита для погашения уже имеющегося. Эта функция позволяет заемщику получить лучшую процентную ставку, продлить срок и уменьшить ежемесячную выплату. Кроме этого, при рефинансировании можно объединить два-три кредита в один, что на практике означает погашение средствами нового кредита долгов, например, по кредитным картам.

Подробнее об условиях рефинансирования в Райффайзенбанке можно узнать на raif.ru.

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