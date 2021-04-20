Райффайзенбанк предложил томичам решение для снижения долговой нагрузки
Райффайзенбанк предложил томичам выгодное решение для снижения долговой нагрузки. Банк снижает минимальные ставки рефинансирования потребительских кредитов. Таким образом, для зарплатных клиентов ставка упала до 4,99%, а для остальных заемщиков до 5,49%.
- Несмотря на повышение ключевой ставки, можем предложить клиентам выгодное решение для снижения долговой нагрузки. В Райффайзенбанке просто объединить в один до пяти займов разных банков, в том числе ипотеку, кредитные карты и автокредит, - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления п развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.
Рефинансирование - это оформление нового кредита для погашения уже имеющегося. Эта функция позволяет заемщику получить лучшую процентную ставку, продлить срок и уменьшить ежемесячную выплату. Кроме этого, при рефинансировании можно объединить два-три кредита в один, что на практике означает погашение средствами нового кредита долгов, например, по кредитным картам.
Подробнее об условиях рефинансирования в Райффайзенбанке можно узнать на raif.ru.
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