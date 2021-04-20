Акция «Бессмертный полк» пройдет в Томске 9 мая в онлайн-формате

В этом году трансляции онлайн-шествия будут вестись в каждом субъекте отдельно. Олег Укладов Фото:

Общественная акция «Бессмертный полк-2021» в День Победы состоится в онлайн-формате. Трансляция будет организована в каждом регионе. Если позволит эпидемиологическая обстановка, то в привычном режиме полк пройдет 24 июня, сообщает ТАСС.

– Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени, – приводит агентство слова сопредседателя центрального штаба движения Елены Цунаевой.

При этом организаторы надеются, что акция пройдет в традиционном формате 24 июня, но все будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса.

Подача заявок на «Бессмертный полк-онлайн» уже началась на сайте. Те, кто принимал участие в прошлом году, могут повторить свою одобренную заявку. До 7 мая каждый участник получит уведомление о времени показа.

В 2020 году поступило более трех миллионов заявок, трансляция акции продолжалась 20 дней. В связи с этим в 2021-м организаторы решили провести отдельные трансляции в каждом субъекте РФ в один день.