Пожароопасный сезон начался в Томской области 20 апреля

На территориях, подверженных наибольшей опасности, будут применены дополнительные меры. Виктор Гусейнов Фото:

Постановление о начале пожароопасного сезона с 20 апреля подписал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. В областном центре обсудили территории наибольшей опасности, а также дополнительные меры, которые будут приняты для предотвращения ЧС. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска и обладминистрация.

На территории областного центра пять населенных пунктов наиболее подвержены риску природных пожаров – это Тимирязевское, Киргизка, Сосновый бор, Штамово и Спутник.

– До начала пожароопасного периода в этом году в Томске будут обустроены противопожарные полосы для защиты от природных пожаров вокруг села Тимирязевского, дер. Эушта, автомобильной дороги пос. Нижний Склад – Тимирязевское, пос. Берлинка, СНТ «Бурундук», «Коммунальщик» и «Левобережье». Кроме того, будет проведено контролируемое выжигание травы в селах Тимирязевском и Дзержинском и пос. Светлый на общей площади 84,3 га, – сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

По информации администрации региона, большинство возгораний происходит из-за незаконного выжигания травы на полях и частных участках. Томичей предупреждают об опасности, а также уголовной и административной ответственности – штраф за нарушение может составлять от 1,5 до 4 тысяч рублей для физических лиц.

Также в Томской области действует бесплатный телефон прямой линии лесной охраны, куда можно обратиться при обнаружении возгораний: 8-800-100-94-00.