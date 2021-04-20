Строительство развязки под ж/д дорогой Тайга – Томск находится на финальном этапе

Ранее томичи не стали голосовать за открытие временного проезда под тоннелем на месяц, а решили дождаться полного окончания работ.

Работы по строительству двухуровневой транспортной развязки с тоннелем под ж/д дорогой Тайга – Томск на 76-м км находятся на финальной стадии – осталось уложить асфальт, покрасить объект и укрепить откосы. Ввод в эксплуатацию запланирован на май-июнь, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ранее томичи голосовали за варианты открытия развязки. По итогам, 75% предложили не открывать временное движение на месяц и дождаться полного выполнения работ.

– Большинство проголосовали за то, чтобы открыть движение по развязке после полного завершения строительства. Подрядчику поставлена задача – ускорить выполнение оставшихся работ без ущерба качеству, а с наступлением благоприятных погодных условий приступить к асфальтированию дорожного полотна в тоннеле, – приводятся в сообщении слова замгубернатора по промышленной политике Игоря Шатурного.

Напомним, что транспортная развязка в этом месте имеет большое значение – она соединит Богашевский тракт и мкр. Южные Ворота, что позволит разгрузить транспортный поток на Южной площади. Строительство началось в 2017 году.