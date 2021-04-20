Томичи могут выбрать дизайн-проекты общественных пространств в областном центре

Также для томичей работает телефон горячей линии по вопросам о голосовании: 8 (800) 600-20-13.

Власти Томска предлагают жителям города выбрать, как будут выглядеть новые общественные пространства, которые должны появиться в 2022 году. Голосование за дизайн-проекты начнется 26 апреля и продлится до 30 мая, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– На электронном ресурсе будет доступна визуализация 17 томских парков и скверов, определенных в прошлом году томичами во время рейтингового голосования. Этой весной горожане проголосуют за тот или иной облик, который получат территории по итогам благоустройства по национальному проекту, – говорится в сообщении.

Напомним, что в 2022 году запланировано создание ряда общественных пространств в разных районах города. Так, в Кировском районе будут обустроены Буфф-сад, Чернобыльский сквер и студгородок «Южный». Сквер у гимназии №55, им. Героя Советского Союза Василия Смирнова и пешеходная зона набережной от пер. Сухоозерного до ОАО «Томские мельницы» обустроят в Ленинском районе.

В Советском районе обновленные пространства появятся в сквере Старца Федора в пос. Хромовка, у памятника «Семейные узы» по ул. Сибирской и ул. М. Горького. В Октябрьском – сквер на Кузнечном взвозе, «Юный автомобилист» и у ДК «Маяк», бульвар на ул. Северный городок, Музыкальный сквер и у школы №53.

Добавим, что голосование пройдет на платформе по ссылке.