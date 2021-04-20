Уровень рек в Томской области за сутки поднялся на 50 см

В Томской области сейчас нет подтопленных населенных пунктов. Олег Укладов Фото:

Река Томь в областном центре поднялась на полметра, однако до критических отметок все еще далеко. Уровень воды в р. Оби также поднялся в разных районах региона. Паводковая обстановка остается стабильной, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

– Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки повысился на 54 см и составляет 421 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала – на 51 см и составляет 400 см при опасной отметке 750 см, – говорится в сообщении.

Река Обь поднялась от 10 см (в районе с. Никольское) до 53 см (пос. Победа). Кромка ледостава сейчас находится в трех км выше дер. Астраханцево, вскрытие ожидается в Кожевниковском и Шегарском районах.

В МЧС также уточняют, что подтопленных населенных пунктов в регионе на сегодняшний день нет.