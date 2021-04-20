Объездную дорогу на подъезде к Томску восстановят в ближайшие два дня

Дорожники работают на месте в круглосуточном режиме

Снижение уровня воды в реке позволяет оперативно проводить работы на месте размыва дороги. Фото предоставлено ФКУ «Сибуправтодор».

Специалисты приступили к восстановлению разрушенной в результате паводка объездной дороги через р. Лебяжью. Уровень воды в реке снизился. Сегодня, 20 апреля, восстановление насыпи продолжается, сообщает пресс-служба «Сибуправтодора».

Напомним, о размыве объездной дороги на трассе «КП-Томск» писала ранее.

Уточняется, что за сутки специалисты восстановили 35 м дороги из 50-ти. Рабочие уложили семь водопропускных труб и более двух тысяч инертных материалов.

– На объекте по-прежнему задействованы около 40 человек и 26 единиц техники. Проезд по объездной дороге должен быть обеспечен в ближайшие двое суток, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что работы идут в круглосуточном режиме.