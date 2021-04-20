Почти девять тысяч томичей приняли участие в общегородском субботнике

За выходные томичи собрали почти 900 куб. м мусора; на ближайших выходных уборка будет продолжена. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

17 апреля в областном центре прошел общегородской субботник, в котором приняли участие примерно девять тысяч жителей. За выходные бригады «ТомскСАХа» доставили 244 тонны уличного смета и 198 куб. м мусора на полигоны. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

– В общей сложности почти девять тысяч томичей приняли участие в акции наведения чистоты в городе, собрали более 890 куб. м мусора, разрыхлили снег во дворах домов, в парках, скверах и на других участках, – говорится в сообщении.

По информации администрации города, в следующие выходные томичи также собираются выйти на субботник.

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер отметил, что в конце апреля и начале мая начнут приводить в порядок фасады домов, красить цоколи и высаживать деревья и кустарники.